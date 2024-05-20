مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو

قال مصدر مطلع إن ثلاثة مسؤولين سابقين عن ملف السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى في إسرائيل الاثنين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الزيارة لم تكن معلنة، أن الوفد ضم روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الرابع والأخير لترامب، والسفير السابق لدى الإمارات جون راكولتا، والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.

وقال المصدر إن الوفد التقى، بالإضافة إلى نتنياهو، بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين.

وأضاف المصدر أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة محاولة فهم أوضح للوضع السياسي الداخلي المعقد في إسرائيل. ويعاني ائتلاف نتنياهو من خلافات داخلية إذ يُحمله الكثيرون من الإسرائيليين مسؤولية الفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

ونادرا ما يسافر حلفاء ترامب إلى الخارج ضمن وفد منظم للقاء مسؤولين أجانب. وجاءت هذه الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الإجراءات الإسرائيلية في الحرب على غزة.

ولم يتضح بعد ما الذي ناقشه وفد حلفاء ترامب مع الإسرائيليين.

وقال المصدر المطلع إن الوفد لم يجر الزيارة بناء على طلب من الرئيس السابق ولم تكن لديه رسالة لتوصيلها إلى المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف المصدر أن جميعهم يعملون مستشارين غير رسميين لترامب الذي من المرجح أن يتلقى إفادة عن اجتماعاتهم في إسرائيل.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق عندما سُئل عن هذه الزيارة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

ولعب راكولتا، السفير السابق لدى الإمارات، دورا رئيسيا في اتفاقيات إبراهيم التي جرى توقيعها خلال تولي ترامب الرئاسة وأدت إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.

ووفقا لعدد من المصادر المطلعة، يبرز أوبراين كواحد من كبار مستشاري ترامب للسياسة الخارجية وأنه من المرجح أن يضطلع بدور مهم إذا فاز ترامب بالرئاسة مجددا.