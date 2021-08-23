مستشار الأمن القومي الأميركي: نتشاور مع طالبان بخصوص كل ما يحدث في كابل

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الاثنين أن الإدارة الأميركية تتواصل مع حركة طالبان “يومياً عبر القنوات السياسية والأمنية”، مضيفاً: “نتواصل مع طالبان ونتشاور معها بخصوص كل ما يحدث في كابل”.

كما أشار إلى إحراز “تقدم ضخم في عمليات الإجلاء من أفغانستان”، معرباً عن ثقة واشنطن بقدرتها على إنهاء عمليات الإجلاء بحلول الموعد المحدد له في 31 أغسطس الحالي.

وأضاف: “نحاول إجلاء الأميركيين من أي مكان يتواجدون فيه في أفغانستان”، إلا أنه أوضح أن “القوات الأميركية لا تعمل خارج محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل”.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأميركية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر “يوماً بيوم وسيتخذ قراراته تباعاً”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “من يتم إجلاؤهم من أفغانستان يخضعون لفحوصات فيروس كورونا”، مضيفةً: “نعمل على تقديم اللقاحات لمن يتم إجلاؤهم”.