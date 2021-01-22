الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشار الأمن القومي الأميركي يناقش مع أوروبا ملف إيران

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 8:20 مساءً
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان

A A A
طباعة المقال

بحث  مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد،جيك سوليفان تقوية التحالف مع الناتو، وملفات متعلقة بإيران وكوريا الشمالية.

ذكر بيان صادر عن  المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إيميلي هورن الجمعة، أن جيك سوليفان أجرى، الخميس، مكالمات تمهيدية مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وقالت هورن إن “سوليفان ناقش ملفات متعلقة بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وجائحة فيروس كورونا المستجد مع المسؤولين”.

وأضافت أنه “شدد على أن الرئيس جو بايدن يعتزم تقوية التحالف عبر الأطلسي مع الحلفاء الأوروبيين”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، تطرقت في أول مؤتمر صحفي لها، مساء الأربعاء، إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن “الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه”.

وأضافت أن “بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الدوما الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
    لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
    اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
    إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا