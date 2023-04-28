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مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي: حزب الله وراء انفجار قنبلة بإسرائيل الشهر الماضي

منذ 18 دقيقة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي (الجمعة 28-4-2023) إن حزب الله كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس آذار بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله المدعوم من إيران في الانفجار.

وردا على سؤال في القناة 12 التلفزيونية عما إذا كانت الأزمة السياسية في إسرائيل بسبب خطط التعديل القضائي قد جرأت أعداء إسرائيل، قال هنجبي “تشير تقديراتنا في الوقت الحالي إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات لم نكن نأخذها بعين الاعتبار في الماضي”.

وأضاف “رأينا حزب الله ينفذ عمليات مثل تلك، مثل الهجوم في مجيدو الذي فشل، لكنه كان نوعا من المعارضة لم نعتد عليه”.

ولم يتسن التواصل مع حزب الله للحصول على تعليق حتى الآن.

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا في 2006 وتبادلا إطلاق النار في عدة مناسبات منذ ذلك الحين لكنهما تجنبتا مواجهة واسعة النطاق.

    المصدر :
  • رويترز

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