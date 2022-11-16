مستشار الرئيس الأوكراني يحمل روسيا مسؤولية حوادث الصواريخ

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن روسيا هي المسؤولة عن أي “حوادث بالصواريخ” بعد شن الحرب على بلاده.

وأدلى بودولياك بتعليقاته في بيان مكتوب بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الصاروخ الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا ربما لم يُطلق من روسيا.

وقال بودولياك “في رأيي، من الضروري التمسك بمنطق واحد فقط روسيا هي التي بدأت الحرب وتواصلها روسيا تهاجم أوكرانيا بكثافة بصواريخ كروز، روسيا حولت الجزء الشرقي من القارة الأوروبية إلى ساحة معركة لا يمكن التنبؤ بشأنها”.

وأضاف “النية، وسائل التنفيذ، المخاطر، التصعيد ..كل هذا من جانب روسيا وحدها. ولا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لأية حوادث بالصواريخ”.

وسقط قتيلان في منشأة للحبوب في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أمس الثلاثاء 15\11\2022، فيما شنت روسيا ضربات صاروخية على أنحاء أوكرانيا.

وقال بودولياك “عندما تشن دولة معتدية هجوما صاروخيا متعمدا على كامل أراضي دولة كبيرة في القارة الأوروبية بأسلحتها السوفيتية القديمة (صواريخ من الفئة إكس)، تحدث مأساة عاجلا أم آجلا على أراضي دول أخرى”.

وأضاف “علاوة على ذلك، سقطت الصواريخ الروسية أو شظاياها أكثر من مرة في مناطق حدودية، لا أرى أدنى معنى في الخروج عن هذا المنطق البسيط ..روسيا وحدها هي المسؤولة عن التهديدات والتجاوزات في البلدان الأخرى بهجماتها الصاروخية”.

وكتب بودولياك في تعليقات منفصلة على تويتر أن الوقت قد حان لأوروبا “لفرض منطقة حظر في المجال الجوي” الأوكراني، مضيفا “لا داعي للبحث عن أعذار وتأجيل للقرارات المهمة”