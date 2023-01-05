الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشار الرئيس الأوكراني يرفض مقترح بوتين للهدنة ويعتبره "نفاقا"

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2023 7:20 مساءً
ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني

ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني

A A A
طباعة المقال

رفض مسؤول أوكراني كبير مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 5-1-2023) بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا واعتبره نفاقا، وقال إنه لن يكون من الممكن إعلان “هدنة مؤقتة” إلا عندما تغادر روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.

وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر “يتعين على روسيا الاتحادية مغادرة الأراضي المحتلة، وعندها فقط ستنال ‘هدنة مؤقتة‘. احتفظوا بالنفاق لأنفسكم”.

وطان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد امر في وقت سابق بوقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها فخ.

وسيبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير كانون الثاني.

ويحتفل كثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير كانون الثاني.

ودعا بطريرك موسكو البطريرك كيريل في وقت سابق اليوم الخميس طرفي الحرب في أوكرانيا لإعلان هدنة في عيد الميلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر لقياس الزلازل
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة هندو كش شمال أفغانستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تصريح مفاجئ لأردوغان.. قد أجتمع مع الأسد من أجل السلام!
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 36 ساعة!

الأكثر قراءة

معارض السيارات
هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
وزير الصحة فراس الأبيض
وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
حادث سير مروع في فيطرون
بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون