مستشار الرئيس الأوكراني ينفي ضلوع كييف في اضطرابات مطار داغستان

أكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، أن كييف ليس لها علاقة بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة في روسيا رافضا اتهامات لموسكو متعلقة بهذه المسألة ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأوضح بودولياك لرويترز في بيان “بالطبع لا علاقة لأوكرانيا بأحدث موجة واسعة النطاق من مشاعر رهاب الأجانب على أراضي روسيا الاتحادية”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اقتحام مطار محج قلعة في داغستان أمس الأحد من قبل حشد مناهض لإسرائيل كان نتيجة “استفزاز” مُدبر من خارج روسيا لعبت فيه أوكرانيا “دورا مباشرا ورئيسيا”.