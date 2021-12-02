مستشار الرئيس المصري: متحورات كورونا ستكون كثيرة في الفترة المقبلة

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن متحورات فيروس كورونا ستكون كثيرة في الفترة المقبلة، داعيا إلى التأني في التعامل مع المتغيرات.

وأضاف تاج الدين عبر شاشة “صدى البلد” مساء الخميس، أنه يجب التحلي بالحيطة والحذر وترقب الموقف، لكنه أكد أنه لا توجد معلومات دقيقة بشأن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا إلا إذا خرج من جنوب إفريقيا باعتباره رصد هناك أول مرة.

وأشار تاج الدين إلى أن المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا تشير على أن حالات “أوميكرون” بسيطة وقد تكون أكثر انتشارا، فيما لا توجد معلومات عن تطورات خطيرة أو غير متوقعة.

وأوضح أنه “من الممكن حدوث مثل هذه التطورات في الفترة المقبلة لكن الأمر لا يزال محل دراسة وترقب وتحليل”.

ولفت إلى أن الوضع السائد حاليا هو نفسه الذي كان سائدا في المتحورات السابقة.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة إلى جانب حملات التطعيم المستمرة فضلا عن مراقبة وتحليل الوضع علميا وفنيا وطبيا، هي الآليات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد.