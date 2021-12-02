الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشار الرئيس المصري: متحورات كورونا ستكون كثيرة في الفترة المقبلة

2 - ديسمبر - 2021
اجراءات في مصر لمواجهة "الفطر الاسود"

اجراءات في مصر لمواجهة كورونا

A A A
طباعة المقال

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن متحورات فيروس كورونا ستكون كثيرة في الفترة المقبلة، داعيا إلى التأني في التعامل مع المتغيرات.

وأضاف تاج الدين عبر شاشة “صدى البلد” مساء الخميس، أنه يجب التحلي بالحيطة والحذر وترقب الموقف، لكنه أكد أنه لا توجد معلومات دقيقة بشأن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا إلا إذا خرج من جنوب إفريقيا باعتباره رصد هناك أول مرة.

وأشار تاج الدين إلى أن المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا تشير على أن حالات “أوميكرون” بسيطة وقد تكون أكثر انتشارا، فيما لا توجد معلومات عن تطورات خطيرة أو غير متوقعة.

وأوضح أنه “من الممكن حدوث مثل هذه التطورات في الفترة المقبلة لكن الأمر لا يزال محل دراسة وترقب وتحليل”.

ولفت إلى أن الوضع السائد حاليا هو نفسه الذي كان سائدا في المتحورات السابقة.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة إلى جانب حملات التطعيم المستمرة فضلا عن مراقبة وتحليل الوضع علميا وفنيا وطبيا، هي الآليات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية
إيران تعلن اعتقال شخص بتهمة التجسس
السودان
السودان... إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع احتجاجات جديدة
علم تركيا
تركيا تسجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "نشر دعاية إرهابية"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات