مستشار: الفلبين ترحب بالمناقشات الدبلوماسية مع الصين

قال مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو آنو الجمعة إن بلاده ترحب بالمناقشات الدبلوماسية مع الصين وتعتقد أن الدولتين يمكنهما التوصل إلى حل من خلال المحادثات السلمية التي تخدم مصالح البلدين.

جاءت تصريحات آنو بعدما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية المناورات التي تجريها الفلبين مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي بأنها “استفزازية” و”غير مسؤولة”.

وقال آنو ” مناوراتنا المشتركة مع الولايات المتحدة وأنشطة بلادنا المستقبلية المحتملة مع الدول الحليفة الأخرى تظهر التزامنا المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا بعد على طلب رويترز للتعليق على تصريحات آنو.