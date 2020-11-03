مستشار النمسا: أوروبا مدعوة لمحاربة الإسلام السياسي لأنه “خطر”

اعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن أوروبا مدعوة لمحاربة الإسلام السياسي، لافتا أن تياراته تهدّد الحرية في أوروبا، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة “الإرهاب الإسلاموي”.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية: ”ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يركز أكثر في المستقبل على مشكلة الإسلام السياسي“. مشيراً إلى اقتناعه بأن مسألة مكافحة الإسلام السياسي ستفرض نفسها كموضوع أساسي في القمم الأوروبية المقبلة.

دعا سيباستيان كورتس الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة “الإسلام السياسي” معتبرا أنه “إيديولوجية” تشكل “خطرا على نموذج العيش الأوروبي”، وذلك ساعات بعد هجوم إرهابي شهدته فيينا.

وأضاف: ”أتوقع نهاية التسامح الذي يفهم بشكل خاطئ وإدراكًا من كل الدول الأوروبية للخطر الذي تشكله أيدولوجية الإسلام السياسي على حريتنا ونموذج العيش الأوروبي“.

وأضاف: “أتوقع نهاية التسامح الذي يُفهم بشكل خاطئ وإدراكا من كل الدول الأوروبية للخطر الذي تشكله إيدولوجية الإسلام السياسي على حريتنا ونموذج العيش الأوروبي”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم فيينا مساء الاثنين والذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإصابة 22 شخصا، بعد قيام متطرف يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية بإطلاق النار وسط العاصمة.