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مستشار خامنئي: إيران بإمكانها إغراق حاملات الطائرات الأمريكية في ساعات

منذ 33 دقيقة
حاملة طائرات أمريكية -أرشيفية

حاملة طائرات أمريكية -أرشيفية

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في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير استخبارية بأن إيران قد تستهدف بعض الأهداف الأميركية في بداية هذا الأسبوع بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني،قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده تأمل ألا يحدث شيء في المنطقة حتى يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السلطة في 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، في ظل تصاعد التوتر لمواجهة عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن.

وأضاف اللواء صفوي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء الجمعة، ”نأمل ألا يحدث شيء سيئ حتى رحيل ترامب، رغم أن الانتقام لدماء قاسم سليماني سيظل قوياً على المدى الطويل“.

وزعم القائد العسكري أن ”الأمريكيين يعرفون أن لدى إيران زعيماً (علي خامنئي) قوياً كان قد أمر بضربة صاروخية على قاعدة عين الأسد في العراق“ عقب اغتيال سليماني، مشيراً إلى أن ”الأمريكيين قلقون في ذكرى اغتيال سليماني خشية أن نقوم بعمليات عسكرية“.

وتابع مستشار خامنئي أنه ”يمكن للقوات الإيرانية أن تحول حاملات الطائرات الأمريكية الخاصة إلى تحت المياه (نغرقها) في غضون ساعات“.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الجمعة، إن ”طهران سترد على أي اعتداء أمريكي، ومستعدون لكل السيناريوهات“، مشيراً إلى ما أسماه بـ“وجود مؤشرات على تحركات أمريكية مشبوهة في المنطقة“.

وأوضح خطيب زادة في تصريحات تناقلتها الصحافة الإيرانية، مساء الجمعة، أن ”طهران أبلغت واشنطن عن طريق قنوات خاصة بأنها ستتحمل تداعيات أي مغامرة في المنطقة“، ولم يحدد تلك القنوات الخاصة، وعادة ما تكون السفارة السويسرية في طهران، وهي راعية المصالح الأمريكية في إيران منذ عام 1979.

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