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مستشار رئاسي أوكراني: روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب

19 - أبريل - 2022
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قال مستشار رئاسي أوكراني اليوم الثلاثاء إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر “العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا”، وقال مجلس مدينة ماريوبول أمس الاثنين إن أكثر من ألف مدني كانوا يحتمون في مبان تحت الأرض أسفل مصنع آزوفستال، هذا وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة هليكوبتر على مستودع وقود في بيلجورود، وهو ما نفت كييف مسؤوليتها عنه، كما اتهمتها بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع للذخيرة.
قالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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