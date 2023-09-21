مستشار رئيس الإمارات يكشف عن مفاجأت في نيويورك

‏قال المستشار ⁧الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات⁩ العربية المتحدة الدكتور ⁧أنور قرقاش⁩، إن بلاده الإمارات ترغب في إنجاز اتفاق دفاعي وأمني رسمي وموثق وملزم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت Al-Monitor الصحيفة الإلكترونية الشهيدة عن المستشار ” قرقاش “: إن هذا الإتفاق في حال التوقيع عليه بين أبوظبي وواشنطن يجب أن يستمر لـ 30 عاماً قادماً على الاقل.

وأضاف الدكتور ” أنور” الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات سابقاً: إن الإمارات⁩ تسعى دوماً للحصول على طائرات F35 الشبحية ذات القوى الجوية الضاربة وغير المسبوقة.

وتحدث السياسي الإماراتي المعروف بمواقفه المهمة عن تطوير العلاقة الإماراتية مع ⁧جمهورية الصين⁩، بحيث قال: لن تكون هذه الشراكة مع الصين بديلاً عن العلاقة الإستراتيجية التي تربطنا بأمريكا في يوم من الأيام.

يذكر أن الإمارات تشارك هذه الأيام رسمياً في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوفد دبلوماسي ضخم يترأسه الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، ويضم كلاً من الوزراء أنور قرقاش و ريم الهاشمي وشاهين المرر والشيخ شخبوط بن نهيان.