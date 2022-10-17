مستشار زيلينسكي: إيران مسؤولة عن "جرائم قتل أوكرانيين"

قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن إيران مسؤولة عن “جرائم قتل أوكرانيين” بعد أن هاجمت روسيا مدنا أوكرانية اليوم الاثنين بما قالت كييف إنها طائرات مسيرة صنعت في إيران.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع القليلة الماضية. وتنفي إيران تزويد روسيا بتلك الطائرات بينما لم يعلق الكرملين على الأمر.

وكتب بودولياك على تويتر “إيران مسؤولة عن قتل أوكرانيين. فالدولة التي تضطهد شعبها تقدم الآن أسلحة فتاكة لقتل أعداد كبيرة من الناس في قلب أوروبا. هذه هي عواقب الأعمال غير المنجزة والتنازلات لنظام استبدادي. وهذه حالة تكون فيها العقوبات غير كافية”.

وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن ثلاثة قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين.

وكتب كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على تيليجرام يقول إن 19 شخصا أُنقذوا من المبنى السكني وإن أعمال الإنقاذ مستمرة.

وأفاد وزير الداخلية الأوكراني بسقوط العديد من القتلى في أنحاء البلاد في أعقاب هجمات روسية، لكنه لم يذكر حصيلة أكثر دقة للقتلى والجرحى.

وفي موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها شنت هجوما “ضخما” على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة.