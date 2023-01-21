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مستشار زيلينسكي: "فكروا أسرع" في زيادة الدعم العسكري لاوكرانيا

منذ 10 دقائق
ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني

ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني

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حث مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، حلفاء بلاده على التفكير بشكل “أسرع” في زيادة دعمهم العسكري، وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر “ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا”.

وأضاف “لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا. كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين، فكروا أسرع”.

وتعهد شركاء أوكرانيا الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات، لكنهم لم يتمكنوا أمس الجمعة 20\1\2023 خلال مؤتمر في قاعدة رامشتاين الجوية من الاتفاق على إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع التي تسعى كييف إليها منذ مدة طويلة.

    المصدر :
  • رويترز

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