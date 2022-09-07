مستشار زيلينسكي: لا دخل لروسيا في تحديد وجهة الحبوب الأوكرانية

قال مستشار رئاسي أوكراني (الأربعاء 7-9-2022) إن الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من الموانئ على البحر الأسود “صادمة” لأن الاتفاق لا يمنح أي دور لموسكو في تحديد الوجهة التي يتم تصدير الحبوب لها.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز إن “الاتفاقات الموقعة في إسطنبول … تتعلق بأمر واحد فقط وهو حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود”.

وأضاف “لا يمكن لروسيا أن تملي على أوكرانيا أين يتعين أن ترسل حبوبها، كما لا تملي أوكرانيا الأمر نفسه على روسيا”.

اتفاق إسطنبول

يشار إلى أن مركز التنسيق المشترك الذي مقره في إسطنبول المطلة على مضيق البوسفور، يتتبع تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود.

والعاملون في المركز هم مسؤولون من الأمم المتحدة وربما مسؤولون عسكريون من الدول الثلاث المعنية. ويمثل مركز التنسيق المشترك “القلب النابض للعملية” على حد تعبير مسؤول الأمم المتحدة.

واستجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، يتم تفتيش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك. وتصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.