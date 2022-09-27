مستشار زيلينسكي: لن نتأثر بتهديدات روسيا النووية واستفتاءات الضم

قال مستشار رئاسي أوكراني (الثلاثاء 27-9-2022) إن أوكرانيا لن تتأثر بأي تهديدات نووية من موسكو أو استفتاءات الضم التي جرت على أراضيها وستواصل خطتها لاستعادة كل أراضيها المحتلة من روسيا.

وقال ميخايلو بودولاك لرويترز إنه يتعين على القوى النووية في العالم تحذير روسيا من أن أي استخدام للأسلحة النووية الاستراتيجية أو التكتيكية في أوكرانيا سيواجه بإجراء ملموس وإن كييف تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة للرد بشكل متماثل.

وقال في مقابلة “رغم ذلك سنواصل عملنا لإنهاء احتلال أراضينا”.

تحدث بودولياك في الوقت الذي اختتمت فيه روسيا اليوم الخامس والأخير من التصويت في أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا تقول موسكو إنها تمهد الطريق لضمها رسميا.

وبالتوازي مع ذلك، أصدر حليف مقرب لزعيم الكرملين فلاديمير بوتين تحذيرا نوويا واضحا اليوم الثلاثاء. ويُنظر إلى مثل هذه التحذيرات على أنها تهدف إلى ردع أوكرانيا والغرب من خلال التلميح إلى أن موسكو قد تكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها حديثا.