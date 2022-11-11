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مستشار زيلينسكي: لهذا السبب تسعى موسكو للحصول على صواريخ باليستية من إيران

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 4:07 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أكد سيرهي لوشينكو، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي (الجمعة 11-11-2022) إن بلاده تدافع عن نفسها للعيش بسلام.

أما عن التعاون الروسي الإيراني، فأكد لوشينكو في مقابلة مع العربية، أن هناك تحالفاً استراتيجياً لا يهدد بلاده وحسب بل البلدان المجاورة لإيران. وأضاف أن “هذه الحرب لا تؤثر على أوكرانيا فقط بل على الأمن العالمي”.

كما اعتبر أن موسكو استنفدت صواريخها لذا تسعى للحصول على صواريخ باليستية من إيران.

وفي ما يتعلق بمدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، فأوضح أن الجنود الروس لم ينسحبوا بالكامل منها، ملمحاً إلى بقاء بعض القوات.

إلى ذلك، أكد أن القوات الروسية تعرضت للكثير من الخسائر على أرض المعركة.

وختم معرباً عن امتنانه للمساعدة المالية التي قدمتها السعودية.

يذكر أن كييف دأبت منذ أشهر على اتهام روسيا بشراء مئات الطائرات الإيرانية الانتحارية المسيرة، من أجل استعمالها خلال المعارك، مؤكدة في الوقت عينه إسقاط أكثر من 400 درون.

في حين نفت كل من موسكو وطهران وجود أي تعاون عسكري بينهما، وأكدت الأولى أن لديها ما يكفي من السلاح ولا تحتاج لمعونة أحد.

إلا أن البلدين باتا منذ أشهر قليلة أكثر قرباً، لاسيما بعد تنامي التوتر بين روسيا والغرب، الذي فرض آلاف العقوبات عليها، فاقت ما فرض على طهران وكوريا الشمالية أيضاً.

    المصدر :
  • العربية

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