مستشار زيلينسكي: نريد التحدث مع خليفة بوتين

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، الاثنين، إن كييف لم ترفض قط التفاوض مع موسكو وإنها مستعدة لإجراء محادثات مع رئيس روسيا المستقبلي، ولكن ليس فلاديمير بوتين.

وتأتي تعليقات ميخايلو بودولياك على تويتر عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت ورد فيه أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تحث قادة أوكرانيا سرا على الإشارة إلى أنها منفتحة على التفاوض مع موسكو.

وكتب بودولياك على تويتر “لم ترفض أوكرانيا التفاوض قط. موقفنا من التفاوض معروف ومعلن”، قائلا إن روسيا ينبغي أن تسحب قواتها من أوكرانيا أولا.

وأضاف “هل بوتين مستعد؟ قطعا لا. لذلك، نحن واضحون في تقييمنا.. سنتحدث مع الرئيس القادم لروسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وقع مرسوماً ينص على عدم إجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في المرسوم: “من المستحيل إجراء مباحثات مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين”.

وقال زيلينسكي، الجمعة، “إنه (بوتين) لا يعرف معنى الكرامة والشرف. ولذلك فإننا مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا”.