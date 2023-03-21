مستشار في الكرملين: بوتين قد يزور الصين هذا العام

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف قوله الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يزور الصين هذا العام.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الاثنين 20\3\2023 نظيره الروسي لزيارة الصين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لموسكو.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الصين وروسيا ينبغي لهما العمل بشكل أوثق لمواصلة “تعاون عملي” أكبر.

وأفادت خدمة التلفزيون المدفوعة في هونج كونج بأن شي قال لبوتين في محادثات رسمية في موسكو “يمكن رؤية الحصاد المبكر لتعاوننا، والتعاون المستقبلي في حالة تقدم”.

هذا وكان قد وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين 20\3\2023، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.

وقبل وصوله إلى روسيا في زيارة تدوم 3 أيام، اتهم شي جينبينغ الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.