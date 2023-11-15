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هوكشتاين لبايدن: العقوبات ستخفض صادرات النفط الإيرانية

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2023 1:28 صباحًا
النفط الإيراني - تعبيرية

النفط الإيراني - تعبيرية

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قال آموس هوكشتاين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة يوم الأربعاء لوكالة بلومبرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال هوكشتاين”سننفذ تلك العقوبات”، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران. وتابع “ستنخفض هذه الأرقام”.

وتأتي تصريحات هوكشتاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتحظى حماس بدعم من إيران منذ فترة طويلة، لكن طهران تنفي أي تورط في الهجمات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.

    المصدر :
  • رويترز

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