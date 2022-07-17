الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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مستشار لخامنئي: إيران قادرة فنيا على إنتاج قنبلة نووية

منذ 9 دقائق
منشأة نووية إيرانية

منشأة نووية إيرانية

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قال كمال خرازي أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي للجزيرة اليوم الأحد إن طهران قادرة فنيا على صنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ قرارا بعد لتنفيذ ذلك.

وتابع قائلا “خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 بالمئة ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 بالمئة… إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها”.

وأضاف أن بلاده لن تتفاوض أبدا على برنامجها النووي وسياستها الإقليمية.

تعاون أمريكي إسرائيلي

وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الإعلان الأميركي الإسرائيلي التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها. كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأشار الإعلان الأميركي – الإسرائيلي، في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. كما أوضح الإعلان إلى أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.

الإعلان الأميركي الإسرائيلي، والذي لم يشهد مثله الطرفان منذ عقدين، أكد على أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح أميركا وركيزة للأمن الإقليمي. كما شكل التفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة محوراً مهماً من محاور الإعلان الموقع بين الدولتين. كما أشار الإعلان إلى ضرورة التعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن إسرائيل.

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