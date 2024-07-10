مستشار محمود عباس يشن هجوماً جديداً على حركة حماس

أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود الهباش، أن حركة حماس لا يهمها ما يحصل مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه ليس من حقها اتخاذ قرار الحرب.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” الأربعاء 10\7\2024، أن “الشعب الفلسطيني لم يفوض حماس باتخاذ قرار الحرب”.

وقال إن “حسابات وارتباطات إقليمية تقف وراء قيام حماس بـ 7 أكتوبر”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزّة تسبّبت باستشهاد 38243 شخصًا على الأقلّ غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.