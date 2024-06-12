مستشفيات إن.إم.سي تختار مجموعة روتشيلد كمستشار مالي لدراسة الاستراتيجيات

قالت مجموعة مستشفيات إن.إم.سي للرعاية الصحية في الإمارات اليوم الأربعاء إنها عينت مجموعة روتشيلد مستشارا ماليا لمساعدتها في دراسة خيارات استراتيجية من بينها طرح أسهمها في اكتتاب عام.

وأضافت المجموعة في بيان إنها ستعين مستشارا ماليا ثانيا “في الوقت المناسب”، وتابعت أن الخيارات الاستراتيجية تشمل طرح أسهم المجموعة لاكتتاب عام أو بيع الأعمال التجارية للمجموعة ككل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية إعادة هيكلة وتنظيم شاملة لأعمالها في 2022.

وواجهت مجموعة إن.إم.سي، التي أسسها رجل الأعمال الهندي بي.آر شيتي في منتصف السبعينيات، صعوبات بعدما قامت شركة مادي ووترز للبيع على المكشوف بإثارة استفسارات وشكوك حيال التقارير المالية للمجموعة والحجم الفعلي للحصص التي يملكها كبار المساهمين فيها.

وكشفت مجموعة المستشفيات أيضا عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار مما أدى إلى وضع إن.إم.سي المدرجة في بورصة لندن تحت الإدارة في أبريل نيسان 2020.

وتضم المجموعة 85 مستشفى وعيادات متخصصة ومنشآت طبية تحت عدة علامات تجارية تخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنويا.