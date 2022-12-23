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"مستعدون لاتخاذ خطوات أشدّ"... 43 برلمانياً ألمانياً يدعون لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

منذ 11 دقيقة
البرلمان الألماني

البرلمان الألماني

إيران إنترناشونال
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عقب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، واندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا بينهم قادة في الشرطة والحرس الثوري.

وفي هذا المجال، دعا 43 عضواً بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: “النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته”.

وأكد عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أصل إيراني كاوه منصوري: “مستعدون لاتخاذ خطوات أشد مقارنة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي الوحشي”.

وطالب عدد من البرلمانيين الألمانيين، يوم 15 كانون الأول الحالي، بإعلان الحرس الثوري الإيراني والبرلمانيين الإيرانيين، جماعة إرهابية.

كما وافق البرلمان الألماني يوم 10 تشرين الثاني الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وبعث نحو 20 برلمانيا ألمانياً في الأيام الأخيرة برسالة بريد إلكتروني إلى مكتب “إيران إنترناشيونال” في برلين، أعلنوا خلالها عن تبنيهم قضية المتظاهرين المعتقلين في إيران.

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