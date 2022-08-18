مستوطنون اسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الخميس 17 آب، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، وسط قيود مشدّدة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم خلال الاقتحام، وأدّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

كما فرضت الشرطة تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

في سياق آخر، أفاد مسعفون فلسطينيون بأنّ القوات الاسرائيلية قتلت شابًا فلسطينيًا في اشتباكات قبل فجر الخميس 18 آب في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا أصيبوا، أربعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وثلاثة منهم في حالة حرجة.

كما أشار المسعفون الفلسطينيون الى أن الشاب القتيل هو “وسيم خليفة” (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.