مستوطنون يضعون لافتة باللغة العبرية عند أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن “مستوطنين وضعوا، اليوم الاثنين، لافتة عند باب المغاربة، أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتهويده”.

وأفادت مصادر محلية، بأن منظمة تدعى “نساء لأجل الهيكل” وضعت لافتة عند مدخل باب المغاربة مكتوبا عليها “باب هليل”، في محاولة لتغيير اسم الباب، نسبة “للإسرائيلية” هليل أرئيل التي قتلت في مستوطنة كريات أربع في الخليل عام 2016.

باب المغاربة هو أحد أبواب باحات المسجد الأقصى الخارجية الذي تمر عبره اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ العام 1967.