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مسيرة إسرائيلية تستهدف آلية لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية

منذ ساعتين
عناصر حزب الله

عناصر حزب الله

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استهدف مسيرة إسرائيلية آلية تابعة لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فقد دوى انفجار في قرية النهرية قرب بلدة حوش السيد علي بريف القصير جنوب غربي حمص عند الحدود السورية اللبنانية، التي تقع تحت سيطرة حزب الله مما أدى لمقتل شخص، وفي ذات الوقت سمعت أصوات انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق تزامناً مع انطلاق الدفاعات الجوية فيما يرجح بأنها تصدي لضربات إسرائيلية.

وقتل أمس، عنصران من جماعات محسوبة على إيران من الجنسية السورية، وأصيب 6 آخرون بجروح وحروق بليغة ومعلومات عن مفقودين، في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات تفصل بينهما مسافة 600 متر، الأول على طريق ببيلا- السيدة زينب بالقرب من متنزه سليماني، أما الاستهداف الثاني كان من نصيب مزرعة بين الحجيرة والسيدة زينب بريف دمشق.

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