مسعفون: استشهاد 9 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة

أفاد مسعفون أن غارات جوية إسرائيلية قتلت تسعة فلسطينيين في موقعين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، فيما وصف الجيش خمسة من الشهداء على الأقل بأنهم مقاتلون يشتبه في أنهم يخططون لهجوم وشيك.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعدما شن مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما خاطفا عبر الحدود على جنوب إسرائيل واحتجزوا عددا من الرهائن.

وقال الجيش في بيان إن الغارة الجوية على سيارة في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية أسفرت عن قتل خمسة أعضاء في خلية محلية من المقاتلين كانت تخطط لهجوم وشيك وواسع النطاق على الإسرائيليين.

وذكرت أن اسم القائد الذي كان من بين القتلى هو عبد الله أبو شلال. وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن خمسة من أعضائها كانوا في السيارة ومن بينهم أبو شلال.

وبعد ساعات قال مسعفون إن غارة جوية في مدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين. وأكد المتحدث العسكري وجود عملية في طولكرم لكنه لم يقدم تفاصيل على الفور.