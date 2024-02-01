مسلّحً يحتجز عاملين في مصنع "بروكتر اند جامبل" شمال تركيا

احتجز مسلحاً عاملين إثنين في مصنع لشركة “بروكتر اند جامبل” في شمال غرب تركيا رهائن اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، فيما بيدو أنه احتجاج على هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وفقاً لوكالة دمير أورين التركية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الرجل المجهول دخل المصنع في منطقة جبزي الصناعية بإقليم كوجيلي في حوالي الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن الشرطة هرعت إلى الموقع وتحاول إقناع الرجل بتسليم نفسه.

وقالت إنه يُعتقد أن سبعة أشخاص احتجزوا رهائن، ستة رجال وامرأة، وأن هناك شخصا ثانيا يشارك في احتجاز الرهائن لم يتم تحديد هويته.

وأضافت أن حاكم كوجيلي وصل إلى مكان الحادث وأطلعته الشرطة على الأمر. ولم تصدر السلطات التركية أي بيان حول الواقعة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام محلية رجلا داخل المصنع ملثما بالوشاح الفلسطيني ويضع ما بدا أنه جهاز تفجيري.

وأوضحت صورة أخرى الرجل وهو يحمل سلاحا في يد ويشير بالأخرى بعلامة النصر أمام حائط مرسوم عليه علم تركي وآخر فلسطيني ومكتوب عليه هتاف لدعم غزة.