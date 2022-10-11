مسلحون فلسطينيون يقتلون جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين قتلوا جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، وأعلنت جماعة محلية مسلحة مسؤوليتها عن الكمين.

ووقع الهجوم قرب مستوطنة يهودية بين نابلس وجنين، وهما بلدتان فلسطينيتان شهدتا على مدى الأشهر الستة الماضية مداهمات مكثفة للجيش الإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية في شوارع مدن إسرائيلية.

وقال متحدث عسكري في معرض إعلانه عن مقتل الجندي إن الجيش يجري عمليات بحث عن المسلحين الذين فروا من موقع الهجوم في سيارة، وأعلنت جماعة “عرين الأسود”، وهي مجموعة مؤلفة من مسلحين على صلة فضفاضة بفصائل في نابلس، مسؤوليتها في بيان.