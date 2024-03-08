مسلحون مجهولون يخطفون 227 طالباً من مدرسة في نيجيريا

قال معلم ومسؤول محلي وآباء أطفال مفقودين إن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريجا بشمال البلاد يوم الخميس 7 مارس/آذار 2024،، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.

ولم ترد الشرطة في ولاية كادونا على طلبات للتعليق على عملية الخطف.

وقال المعلم صانع عبد الله “عدد المخطوفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مخطوفا، بينما يبلغ عدد المخطوفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن”.

وذكر إدريس مايالورا العضو بمجلس كوريجا أنه توجه إلى المدرسة، وقال إن المسلحين اقتادوا في البداية 100 تلميذ من المرحلة الابتدائية لكنهم أطلقوا سراحهم لاحقا فيما فر آخرون.

وأرجع الأهالي والسكان حادث الخطف إلى انعدام الأمن في المنطقة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية إلى إنقاذ الطلاب مع الحفاظ على سلامتهم، فضلا عن محاسبة الجناة.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، مما يؤدى إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس.

وكانت آخر عملية اختطاف كبيرة تم الإبلاغ عنها لأطفال المدارس في كادونا في يوليو تموز من عام 2021 عندما خطف مسلحون أكثر من 150 طالبا. وعاد الطلاب لعائلاتهم بعد أشهر بعدما دفعوا فدية.