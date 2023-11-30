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مسلحون يخطفون 8 أشخاص في ولاية بشمال نيجيريا

منذ ساعتين
مسلحون في نيجيريا

مسلحون في نيجيريا

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أفاد شهود عيان من سكان دان هونو اليوم الخميس، أن مسلحين خطفوا ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم على منطقة دان هونو في ولاية كادونا بشمال نيجيريا.

وقال منصور حسن المتحدث باسم الشرطة في كادونا إن الشرطة تحقق في حادث الاختطاف الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بالمنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة شيكوم المحلية.

وقال محمد دنجوما، أحد الناجين، لرويترز إن نحو 16 شخصا خُطفوا وتمكن ثمانية من الإفلات.

وأضاف “بينما كان المسلحون منشغلين بمحاولة اقتحام شقتي، أطلق أحد الحراس في الجماعة رصاصة في الهواء ما جعل هذه العصابة المسلحة تشعر بعدم الاطمئنان والمغادرة”.

وتمكن ملام سليمان، وهو مواطن آخر اختُطف، من الإفلات أثناء اقتياده إلى الأدغال لكن خطفت هذه العصابة المسلحة أبنائه المراهقين.

    المصدر :
  • رويترز

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