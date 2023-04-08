السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسلحون يخطفون 80 بينهم أطفال في شمال غرب نيجيريا

منذ 24 دقيقة
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قال سكان في ولاية زامفارا النيجيرية (السبت 8-4-2023) إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال في الولاية التي تعد بؤرة لعمليات خطف لطلب الفدية ترتكبها عصابات مسلحة في قرى نائية.

وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات القليلة الماضية فيما يواصل الإسلاميون المتشددون شن الهجمات في الشمال الشرقي.

وقال ثلاثة من السكان إن أحدث عملية خطف وقعت أمس الجمعة في قرية وانزاماي بالولاية. وزامفارا واحدة من أكثر الولايات تضررا بعمليات الخطف.

وأكد محمد شيهو المتحدث باسم شرطة زامفارا الواقعة في بيان لكنه لم يحدد عدد من خُطفوا. وقال إن الشرطة تعمل مع الجيش وحراس أمن من الأهالي لإنقاذ الضحايا.

وقال السكان إن المسلحين لم يطلبوا فدية بعد.

وقالت أمينة تسافي إن ابنتها كانت من بين من تم خطفهم وإن أعمار معظم القصر المخطوفين تتراوح بين 12 و17 عاما.

وغالبا ما يحتفظ الخاطفون في نيجيريا بضحاياهم لأشهر إذا لم يتم دفع فدية ويطالبون القرويين أيضا بدفع إتاوة للسماح لهم بالزراعة وحصاد محاصيلهم.

ويقصف الجيش النيجيري معسكرات في الأدغال تستخدمها العصابات المسلحة لكن الهجمات مستمرة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
معارك في باخموت.. وإسقاط صاروخ أوكراني فوق القرم
غواصة أمريكية
وحش أمريكي.. قدرات الغواصة "فلوريدا" التي وصلت الشرق الأوسط؟
وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة الجيش
اقتناعاً برسالته أم تجنباً للحرب.. لماذا لم تستهدف إسرائيل حزب الله؟!

الأكثر قراءة

إطلاق صواريخ- أرشيفية
إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
ريم الشريف
بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا
كرة القدم - تعبيرية
بعمر الـ 26 عامًا.. إصابة تُنهي مسيرة لاعب كرة قدم شهير