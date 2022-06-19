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مسلحون يطلقون النار على حافلة في جنوب غرب رواندا ومقتل اثنين

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2022 9:42 صباحًا
حافلة - أرشيفية

حافلة - أرشيفية

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قالت الشرطة الرواندية إن شخصين قتلا وأصيب ستة عندما فتح مسلحون النار على حافلة في جنوب غرب البلاد عبر الحدود مع بوروندي المجاورة.

وقالت الشرطة في بيان إن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وأسفر عن مقتل سائق الحافلة وأحد الركاب، نفذته جبهة التحرير الوطني، الجناح العسكري لحركة التغيير الديمقراطي المناهضة للحكومة.

وذكرت الشرطة في ساعة متأخرة يوم السبت “أطلق مسلحون يشتبه في أنهم من فلول جبهة التحرير الوطني التي تعمل عبر الحدود، النار على حافلة ركاب عامة”.

وأضافت أنها تتعقب منفذي الهجوم الذى وقع على طريق نيامباجي- روسيزى فى غابة نيونجوى بالمنطقة، وقالت الحكومة إن الجبهة شنت هجمات من منطقة غابات نيونجوي القريبة من حدود بوروندي في 2018.

    المصدر :
  • رويترز

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