الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسلحون يطلقون النار على موقع حاشية رئيس غواتيمالا

منذ 59 دقيقة
خارطة توضح حدود غواتيمالا

خارطة توضح حدود غواتيمالا

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم الجيش في غواتيمالا إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس أليخاندرو جياماتي السبت، لكن الرئيس لم يكن موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

وقال المتحدث إن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة الرئيس جياماتي لمنطقة هويهويتينانجو، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار. كان جياماتي في مكان يقع على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث إن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا. كما تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.

ولم يعلق جياماتي على الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما ألمانيا وتركيا
وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بطريقة تعامل تركيا مع ملف اللاجئين
ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب يُعرب عن تطلعه لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر
 حرائق الغابات في شرق ألمانيا
شرق ألمانيا.. الجهود مستمرة لمكافحة حرائق الغابات المستعرة منذ أيام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
قتيل
جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية