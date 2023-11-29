الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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مسلحون يقتلون 40 مدنياً في هجوم بشمال بوركينا فاسو

منذ 3 دقائق
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قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن متشددين إسلاميين قتلوا ما لا يقل عن 40 مدنيا خلال هجوم في شمال بوركينا فاسو هذا الأسبوع.

ووقع أحدث هجوم وردت تقارير بشأنه في منطقة ينشط فيها المتشددون يوم الأحد في بلدة جيبو حيث لجأ العديد من النازحين.

وقال سيف ماجانجو المتحدث الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان أمس الثلثاء إن مقاتلين من جماعة على صلة بتنظيم القاعدة هاجموا قواعد عسكرية ومنازل ومخيما للنازحين.

وذكر البيان أن المهاجمين قتلوا ما لا يقل عن 40 مدنيا وأصابوا أكثر من 42 آخرين وأضرموا النار في ثلاثة ملاجئ للنازحين و20 متجرا.

    المصدر :
  • رويترز

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