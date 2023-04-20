مسلحون يقتلون 5 جنود في كشمير.. اليكم التفاصيل

قال الجيش الهندي إن مسلحين مجهولين فتحوا النار الخميس على مركبة تابعة له في إقليم كشمير المتنازع عليه مما أسفر عن مقتل خمسة جنود على الأقل.

أضاف الجيش أن المسلحين ألقوا على الأرجح قنابل يدوية أيضا على المركبة في منطقة راجوري بالإقليم، مما أدى إلى اشتعال النار فيها. وأصيب جندي بجراح بالغة.

وتابع الجيش في بيان “العمليات جارية لتحديد مكان الجناة”.

وقال مصدر بوزارة الدفاع إن قائد الجيش الجنرال مانوج باندي أبلغ وزير الدفاع راجناث سينغ بالهجوم.

وتزعم كل من الهند وباكستان، المسلحتان نوويا، تبعية إقليم كشمير لها بشكل كامل، وتسيطر كل منهما على جزء منه فقط، ويحارب مسلحون في الشطر الواقع تحت سيطرة الهند من الإقليم قوات الأمن منذ عقود.

وهاجم مسلحون في أغسطس\آب الماضي موقعا للجيش الهندي في راجوري مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود بينما قُتل اثنان من المهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

ولطالما اتهمت الهند باكستان بإذكاء التمرد المستمر منذ عقود في كشمير.

وتنفي إسلام أباد هذا الاتهام وتقول إنها لا تفعل سوى تقديم الدعم الدبلوماسي والمعنوي لسكان الإقليم الذين يسعون لنيل حق تقرير المصير.