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مسلحون يقتلون 5 من أفراد الأمن الإيرانيين بجنوب شرق البلاد

منذ 35 دقيقة
الأمن الإيراني

الأمن الإيراني

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2024، أن مسلحين يشتبه في أنهم سنة قتلوا ما لا يقل عن خمسة من أفراد الأمن الإيرانيين وأصابوا عشرة آخرين في هجومين منفصلين استهدفا منشآت عسكرية في جنوب شرق إيران.

وأوضحت التقارير أن الهجومين اللذين شنهما مسلحون من جماعة جيش العدل استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.

وأشارت التقارير إلى مقتل ثمانية مسلحين على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وجيش العدل جماعة مسلحة سنية متطرفة تنشط في جنوب شرق إيران وفي إقليم بلوشستان بغرب باكستان.

واستهدفت إيران في يناير كانون الثاني قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام اباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفص

    المصدر :
  • رويترز

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