مسلحون يقتلون 9 باكستانيين جنوب شرقي إيران

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مسؤول أمني إقليمي، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أن ثلاثة مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص 9 أشخاص على الأقل وأصابوا ثلاثة باكستانيين في جنوب شرق إيران.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها إلى أن هجوم اليوم يأتي في أعقاب حادثة مماثلة الشهر الماضي أودت بحياة 9 عمال باكستانيين.

وكان مسلحين مجهولين قتلوا تسعة أجانب في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود مع باكستان، وسط جهود تبذلها الدولتان لإصلاح العلاقات بعد هجمات متبادلة.

ولفتت التقارير آن ذاك إلى أن إطلاق النار الذي وقع في إقليم سستان وبلوشستان المضطرب، لافته إلى أن القتلى عمال باكستانيون كانوا يعيشون في ورشة لتصليح السيارات حيث يعملون.

ووقع إطلاق النار في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بعودة السفيرين الباكستاني والإيراني إلى منصبيهما، بعد استدعائهما عندما تبادل البلدان ضربات صاروخية في وقت سابق من الشهر استهدفت ما قال كل منهما إنها أهداف لمسلحين.

ويعد الإقليم منذ فترة طويلة مسرحا لاشتباكات متفرقة بين قوات الأمن والمسلحين الانفصاليين والمهربين الذين ينقلون الأفيون من أفغانستان، من جهته، عبر السفير الباكستاني لدى إيران محمد مدثر اليوم عن شعوره بصدمة عميقة لمقتل تسعة مواطنين باكستانيين في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.