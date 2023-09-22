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بينهم طلاب.. مسلحون يختطفون العشرات من جامعة في نيجيريا

منذ 5 دقائق
مسلحون في نيجيريا - أرشيفية

مسلحون في نيجيريا - أرشيفية

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أعلن متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا أن مسلحين خطفوا 35 طالبا وموظفا من جامعة في شمال غرب البلاد اليوم الجمعة، في أول عملية اختطاف كبيرة لطلاب هذا العام.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين.

ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحا يذكر.

وقال المتحدث موجيرا يوسف إن مسلحين خطفوا 24 طالبا وعشرة موظفين وحارس أمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من جامعة جوساو الاتحادية.

وتحولت عمليات خطف الطلاب، التي كانت ذات يوم أسلوب المتشددين الإسلاميين في ترويع السكان، إلى مصدر دخل للعصابات التي تطالب بدفع فدية.

    المصدر :
  • رويترز

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