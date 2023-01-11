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مسلسل الإعدامات يتواصل.. إيران تحكم بالإعدام على بريطاني

منذ ساعتين
إيران تتصدر دول العالم في الإعدامات

إيران تتصدر دول العالم في الإعدامات

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حكمت إيران، الأربعاء، بالإعدام على مسؤول سابق بوزارة الدفاع، يدعى علي رضا أكبري ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وفي بيان نشرته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وُصف علي رضا أكبري بأنه “أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد”.

وكان نائب وزير الدفاع الإيراني السابق اعتقل، عام 2019، بحجة “التجسس لصالح بريطانيا”، وهي اتهامات نفى علاقته بها.

ودعت لندن إلى الإفراج عن أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “نحن ندعم عائلة السيد أكبري، وقد تطرقنا لقضيته مرارا مع السلطات الإيرانية”.

وأضاف “أولويتنا ضمان الإفراج الفوري عنه وقد كررنا طلبنا بالسماح له بالحصول على استشارات قنصلية عاجلة”.

وكان موقع “بي بي سي فارسي” قد نقل عن زوجة أكبري، مريم، قولها إن السلطات تتحضر لإعدامه، وأن مسؤولا طلب منها زيارة السجن من أجل “اللقاء الأخير”.

وذكر الموقع أن أكبري نقل إلى الحبس الانفرادي وهو ما يعبتر “مؤشرا على إعدامه الحتمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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