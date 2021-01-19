مسلسل حرائق إيران متواصل.. حريق ضخم في طهران يمتد إلى محطة المترو

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية ،اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق ضخم في عدد من المخازن الواقعة في شارع ”شوش“ الشهير بالعاصمة الإيرانية طهران، ليطال أحد أرصفة محطات المترو في المنطقة.

ونشرت وكالات أنباء إيرانية مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق اندلاع حريق ضخم بأحد المخازن الواقعة في شارع شوش جنوبي طهران، حيث تضم المخازن كميات كبيرة من مادة ”متعدد الإيثيلين“ المستخدمة في صناعة المنتجات البلاستيكية.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية عن مسؤول بالحماية المدنية من الموجودين في موقع الحريق أن ”الحريق التهم رصيف أحد مواقع الشحن الواقعة خلف محطة المترو في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خدمة محطة المترو“.

من جهته، قال المتحدث باسم قوات الإطفاء بطهران سيد جلال ملكي لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية: إن ”الحريق اندلع في عدد من المخازن داخل محطة شحن، وسط تصاعد كثيف للدخان“، دون الإعلان عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر في الأرواح جراء الحريق.

واندلعت سلسلة حرائق وصفت بالمريبة في إيران مما أدى إلى إرباك السلطات وأوقعت المراقبين في حيرة، خاصة أنها طالت بعض الأماكن التاريخية والصناعية والحدائق بالعاصمة الإيرانية.

وأرجع مسؤولون في النظام الإيراني الحرائق إلى الطقس الحار والنزاعات بين المزارعين، لكن آخرين كانت لديهم آراء أخرى مفادها أن الحرائق مدبرة.