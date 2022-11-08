الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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مسلّحون يخطفون العشرات في نيجيريا

منذ 7 دقائق
عنصر من الشرطة في نيجيريا

عنصر من الشرطة في نيجيريا

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أعلن زعماء محليون وسكان أنّ مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصًا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غرب البلاد، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة.

وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررًا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، مما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير شباط.

وذكرت عائلات ضحايا لرويترز في قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم أنّ قطاّع طرق خطفوا 50 شخصًا معظمهم نساء.

“إسماعيل جينجيري”، الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، أشار الى أنّ مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر من يوم الاثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.

وقال زعيم محلي يدعى “ساركين فوا ماسو”: “أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء”.

الى ذلك، أفاد جينجيري وماسو بأن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد، بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين.

أمّا المسؤول عن منطقة بوكويوم، فلفت إلى أنّ السلطات المحلية ما زالت تقيّم الوضع. ولم يرد المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا محمد شيخو على مكالمات ورسائل تطلب التعليق.

وفي هجوم منفصل، هاجم مسلحون قرية زوناي في منطقة جوساو وخطفوا ما لا يقل عن 20 شخصًا يعملون في مزارعهم، حسبما قال رئيس القرية لاوالي عبد الله زوناي لرويترز. وأضاف أن بعض المخطوفين تمكنوا من الفرار.

    المصدر :
  • رويترز

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