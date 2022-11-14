مسودة لكوب27: صندوق للخسائر والأضرار ضمن خيارات تمويل أخرى

نشرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين مسودة تحدد ما قد يتفق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب27 بشأن تقديم مساعدات مالية للبلدان التي تضررت بشدة من تأثيرات تغير المناخ تعويضا عن “الخسائر والأضرار” التي لحقت بها.

وقال مفاوضون إن المسودة ستخضع على الأرجح للنقاش والتعديل قبل اعتمادها كما هو مأمول في ختام القمة.

ويمثل إحراز تقدم بشأن قضية الخسائر والأضرار هدفا رئيسيا للمحادثات الجارية في مصر، ويعد بالنسبة لبعض البلدان مقياسا لمدى نجاح المحادثات.

وتحتوي المسودة على عدة خيارات للدعم المالي للبلدان النامية المتضررة من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وأحد هذه الخيارات هو إنشاء صندوق جديد للتمويل تديره الأمم المتحدة وهو مطلب رئيسي للبلدان النامية. وتتوقع المسودة أن تستغرق المفاوضات بشأن هذه القضية عامين آخرين.

من جانبه، زاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، الضغوط على دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للعمل معا لإبطاء الاحتباس الحراري قائلا إن تحركها أو عدمه سيحدد مصير كوكب الأرض.

كان غوتيريش يتحدث في جزيرة بالي الإندونيسية قبل القمة السنوية لمجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، بعد أسبوع من تحذيره أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بمصر من أن العالم يسير “في طريق سريع نحو جحيم مناخي ونضع قدمنا على دواسة السرعة”.