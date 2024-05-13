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مسودة وثيقة تظهر تعهد الاتحاد الأوروبي بالدعم الأمني طويل الأمد لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
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 أظهرت مسودة أن الاتحاد الأوروبي تعهد في وثيقة بتقديم دعم أمني طويل الأمد لأوكرانيا وتزويد كييف بمزيد من الأسلحة والتدريب العسكري وغير ذلك من أشكال المساعدات على مدار السنوات المقبلة.

وتحدد المسودة، التي كانت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية أول من أوردها مطلع هذا الأسبوع، التزامات الاتحاد الأوروبي الأمنية تجاه أوكرانيا، ويأمل مسؤولون في إبرامها في يونيو حزيران أو يوليو تموز.

وتنص الوثيقة على أن يتشاور الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بشأن احتياجات كييف خلال 24 ساعة من شن “عدوان في المستقبل” وأن “يحددا بسرعة” الخطوات التالية بما يتماشى مع الالتزامات.

وتشكل هذه الوثيقة جزءا من جهد أوسع يبذله شركاء أوكرانيا لتقديم الضمانات إليها بوقوفهم إلى جانبها على المدى الطويل، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب مع روسيا وعدم ظهور بارقة أمل حتى الآن في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.

وجاء في مسودة الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات التي اطلعت عليها رويترز وعليها تاريخ يوم 12 أبريل نيسان “بناء على الدعم الحالي فإن الالتزامات الأمنية للاتحاد الأوروبي تشمل دعما متوقعا وطويل الأجل ومستداما لأمن أوكرانيا ودفاعها.”

وقال دبلوماسيون إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 ناقشوا نص المسودة في بروكسل الشهر الماضي وأصبحت الآن محور المناقشات مع أوكرانيا.

وتشير الوثيقة إلى أن الالتزامات ستظل قائمة “بينما تواصل أوكرانيا مسارها الأوروبي” على أن تخضع للمراجعة خلال 10 سنوات على أقصى قدير.

وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم خمسة مليارات يورو (5.40 مليار دولار) لصندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام لكنه لم يتعهد بالأمر ذاته في السنوات التالية.

    المصدر :
  • رويترز

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