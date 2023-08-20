مسيحيو باكستان يؤدون صلاة الأحد في كنائس تعرضت للتخريب

أقام مسيحيون باكستانيون صلاة الأحد في كنائس خربتها حشود غاضبة وأضرمت فيها النار الأسبوع الماضي بعد اتهام شقيقين مسيحيين بتدنيس المصحف.

وقاد الأسقف أكمل بهاتي، أحد الزعماء المسيحيين في المنطقة، الصلوات في عدد صغير من كنائس مدينة جارانوالا بشرق باكستان بحضور مئات المسيحيين الذين تعرضت كذلك منازلهم لتخريب جزئي أو كلي عندما أضرمت فيها حشود النيران ونهبتها يوم الأربعاء.

وقال بهاتي إن القساوسة وزعوا في وقت لاحق حصصا غذائية على المتضررين.

وقالت الحكومة المحلية في بيان ، الأحد، إنه تمت الموافقة على تعويض مليوني روبية (6751.05 دولار) لكل عائلة متضررة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المسيحيين الاثنين المتهمين بالتجديف وتحقق معهما، كما اعتقلت نحو 160 شخصا شاركوا في هجوم الحشود على الكنائس ومنازل المسيحيين.