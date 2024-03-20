مسيرات أوكرانية تُهاجم قاعدة جوية روسية

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز، اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، طائرات مسيرة تابعة لوكالة المخابرات العسكرية هاجمت قاعدة إنجلز الجوية في عمق الأراضي الروسية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء وإن كييف تعمل على تقييم الأضرار.

وأفاد حاكم منطقة ساراتوف، حيث توجد القاعدة، بإسقاط طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة إنجلز لكنه لم يذكر وقوع أضرار.

وقال المصدر الأوكراني عن الهجوم “يتم التحقق من النتائج”.

والقاعدة هي المقر الرئيسي لأسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى وتقع قرب مدينة ساراتوف على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي موسكو وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

ولقي ثلاثة من أفراد القوات الجوية الروسية حتفهم في ديسمبر كانون الأول 2022 عند إسقاط مسيرة يعتقد أنها أوكرانية في قاعدة ساراتوف.

وتشن روسيا بشكل متكرر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في أوكرانيا منذ بدء غزوها الشامل لجارتها في فبراير شباط 2022.