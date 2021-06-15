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مسيرات حاشدة في غزة رفضًا لـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية بالقدس

15 - يونيو - 2021
مسيرات في غزة رفضا لمسيرة الأعلام بالقدس

مسيرات في غزة رفضا لمسيرة الأعلام بالقدس

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شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بالمسيرات التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، مساء يوم الثلاثاء، تنديدًا بإنطلاق “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة.

وجاءت المسيرة بتنظيم من القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، خلال المسير، إن المقاومة في غزة أفشلت مخططات الاحتلال في القدس.

وأكدت القوى الوطنية، أن القدس هي خط الدفاع الأول للأمة.

وأضافت: “خيارنا هو الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

ودعت القوى الوطنية، السلطة لتحمل مسؤولياتها في دعم أهل القدس.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت النفير العام، وإنطلاق وحدة الإرباك الليلي في القطاع، عقب الإبقاء على “مسيرة الأعلام” الإستفزازية بالقدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت يوم الثلاثاء، بإندلاع عدد من الحرائق في البلدات الإسرائيلية، بفعل البالونات الحارقة التي إطلقت من غزة، رفضًا لمسيرة الأعلام.

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