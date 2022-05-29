مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. اشتباكات في القدس ويهود متطرفون ينادون “الموت للعرب”

شارك آلاف من القوميين الإسرائيليين في مسيرة الأعلام عبر الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس اليوم الأحد وردد بعضهم “الموت للعرب”، في تحد لتهديدات فصائل فلسطينية بالانتقام.

وتُنظم المسيرة السنوية بالقدس احتفالا باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967 لكنها أصبحت استعراضا للقوة على نحو متزايد من القوميين اليهود الذين يرغبون في تمديد نفوذهم في المدينة التي يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين.

وغنى الكثير من المشاركين في المسيرة ورقصوا بينما كانوا يشقون طريقهم في الشوارع الضيقة والحجرية. وسعى آخرون إلى الدخول في مواجهات.

ورددت مجموعة من الشبان أمام باب العامود، البوابة الرئيسية للحي الإسلامي بالبلدة القديمة عبارة مسيئة للعرب وصاحت مجموعة أخرى قائلة “نتمنى أن تحترق قراكم”.

ومما زاد من حدة التوتر، قالت الشرطة قبل المسيرة إن 2600 يهودي جابوا باحة الأقصى وهو عدد قياسي في يوم واحد. وفي محاولة لوقف زيارات اليهود ألقى فلسطينيون الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية لكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق قنابل الصوت.

وارتدى بعض اليهود زيا دينيا وبدا أنهم يؤدون صلوات يهودية في باحة المسجد الأقصى ورفع البعض علم إسرائيل وغنوا النشيد الوطني.

وندد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بتلك الممارسات وقال لرويترز “ما حصل اليوم لم يحصل منذ العام 1967 لأن المستوطنين المتطرفين بدأوا ينشدون وبدأوا يقومون بالانبطاح على الأرض كعبادة من عباداتهم المزعومة وخاصة المنطقة الشرقية ما يعرف بباب الرحمة وهذا أمر لم يحصل من قبل”.

واتهم صبري الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد عمدا قائلا “هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية معنية بالتصعيد وأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تنفذ أوامر الجهات اليمينية المتطرفة لأن الحكومة القائمة مستندة على هذه الجماعات المتطرفة”.

كما نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بالممارسات التي جرت في الأقصى والتي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باسم نعيم المسؤول البارز في حركة حماس لرويترز “الحكومة الإسرائيلية مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل هذه السياسات غير المسؤولة والعواقب التالية”.